De Martino contro Amadeus una questione di soldi | perché la sfida costa carissima

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 27 settembre 2024) Sia ad Affari Tuoi, la trasmissione condotta da Stefano Desu Rai 1, sia a Chissà chi è, il game show condotto dasul Nove, le prime puntate sono state segnate da vittorie record. Ieri, per esempio, giovedì 26 settembre, i concorrenti del "gioco dei pacchi" sono riusciti a portarsi a casa il premio più alto previsto dal programma, 300mila euro. E qualcosa di simile è avvenuto sulla rete concorrente. Basti pensare che in sole cinque puntate di Chissà chi è sono stati vinti 499mila euro, quasi 100mila a puntata. Ad Affari Tuoi, invece, in 23 puntate il bottino per i concorrenti è stato di 1.113.230 euro. Quasi 50mila euro a puntata. Cifre che non possono non far impallidire Discovery e viale Mazzini. Per quel che riguarda gli ascolti, invece, il "gioco dei pacchi" su Rai 1 sta andando molto meglio del format disul Nove.