Consiglio provinciale domenica si vota | 7 poltrone al Pd 3 a Fratelli d’Italia Forza Italia e Lega

(Di venerdì 27 settembre 2024) Bergamo.29 settembre dalle ore 8 alle 22, nella sede della Cittadella dello Sport di Via Gleno a Bergamo, si apriranno i seggi per le elezioni provinciali. Una giornata importante, dunque, oltre che il primo atto di rinnovo delle cariche della Provincia: si comincia con il, che verrà eletto con un metodo puramente proporzionale, identico a quello delle elezioni europee, per poi arrivare a quella del presidente che vede ancora in carica, fino al 2026, Pasquale Gandolfi, sindaco al terzo mandato per il Comune di Treviolo. Due i temi politici principali di questa tornata, gli equilibri tra i partiti e il nodo dei “civici”. La carica dei sindaci e relativi affiliati, senza tessera di partito in tasca, rappresentano di fatto l’ago della bilancia dell’intera partita per il quale è difficile immaginare un posizionamento.