Con il Sassuolo servirà una grande prova

(Di venerdì 27 settembre 2024) Big match tra seconda e terza forza del campionato di Serie B. Questo recita, semplicisticamente la classifica. Spezia e(di fronte domani pomeriggio al ’Mapei’ Reggio Emilia) sono anche, però, realtà completamente differenti, in tutti i sensi. La corazzata emiliana, è appena retrocessa, ma ha già ben inquadrato l’ambiente. Intanto il tifoso aquilotto può davvero sognare grandi traguardi? "Affrontiamo ogni partita con la stessa voglia e lo stesso spirito, anche in Coppa Italia – dice mister Luca D’Angelo – Questo è importante per me. Al massimo della mentalità. Poi si può giocare bene o male, ma questo dipende pure dall’avversario. Ciò che non dovrebbe mai mancare è la voglia a livello agonistico".