Colpo di scena sul Titano Il ds Bollini lascia Arriva Deoma

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 27 settembre 2024) Tanto tuonò che, alla fine, piovve. Il direttore sportivo Gianlucail San Marino. E, poche ore dopo, i titani annunciano l’ingaggio di un nuovo ds: Daniele. Tutto nel giro di 24 ore. Con l’addio del sammarineseche non è un fulmine a ciel sereno. Nella giornata di ieri il direttore sportivo mette sul tavolo della nuova dirigenza biancazzurra le sue dimissioni. "Non ci sono le condizioni per progettare e fare calcio come vorrei – si limita a direalla tv di Stato – Nessuna frizione con il presidente Emiliano Montanari. Solo diversità di vedute". Un divorzio che in molti davano dietro l’angolo e che ieri si è soltanto materializzato. Tanto che il presidente Montanari aveva già il sostituto a portata di mano. Con tanto di contratto triennale soltanto da firmare. Quel contratto che, poco dopo le dimissioni di, ha realmente firmato