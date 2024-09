Chi è Ludovica Nasti | curiosità e vita privata dell’attrice

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di venerdì 27 settembre 2024): l’attrice ha raggiunto la notorietà con la serie diretta da Saverio Costanzo, L’Amica Geniale, interpretando Lila Cerullo una delle due protagoniste., il debutto in tv con L’Amica Geniale Oggi la diciottenne sarà ospite de La Volta Buona, talk condotto da Caterina Balivo in onda a partire dalle 14 su Raiuno. Nata a Pozzuoli nel 2006, frequenta il liceo linguistico: la carriera di attrice inizia quando una fotografa la nota attraverso degli scatti realizzati per uno shooting e le propone di presentarsi ai casting di una serie in lavorazione. Dopo sette mesi di provini ottiene il ruolo di co-protagonista e debutta sul piccolo schermo con L’Amica Geniale, serie di Saverio Costanzo ispirata dai libri di Elena Ferrante.