Chi ci sarà in video-collegamento | colpaccio di Salvini a Pontida perché le toghe tremano

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 27 settembre 2024) Questioni di casa nostra e vicende europee. Matteoincontra la stampa estera a Roma e affronta i principali temi al centro dell'agenda. Tra questi, il processo Open Arms che continua a tenere banco dopo la richiesta di 6 anni avanzata dall'accusa due settimane fa. A questo proposito, il vicepresidente del Consiglio afferma: «Una eventuale condanna non sarebbe un problema per me o preoccupante per me, sarebbe un enorme problema per l'Italia, per lo Stato di diritto, per il contrasto all'immigrazione clandestina, a livello internazionale sarebbe un precedente pericoloso». E aggiunge: «Sono convinto che la giustizia si pronuncerà in maniera sensata e serena, rimarrò in carica qualunque sia la sentenza che mi auguro di assoluzione».