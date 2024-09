Chat di classe | regole d’uso a protezione dei minori

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di venerdì 27 settembre 2024) Come molte famiglie sanno, da pochi giorni è iniziato un nuovo anno scolastico dopo la pausa estiva. Insieme alle ansie dei ragazzi, le corse per finire i compiti delle vacanze, gli esami di riparazione e gli ultimi acquisti di cancelleria, sugli schermi degli smartphone di molti genitori sono tornate le notifiche delledi. Questi canali di comunicazione, certamente molto utili e immediati, nascondono insidie spesso non percepite dai genitori nell’immediato perché, come per molti altri strumenti di facile utilizzo, l’uso rischia di sfociare nell’abuso. Il tema è talmente attuale, importante e delicato, che pochi giorni fa l’Autorità Garante per ladei Dati Personali ha ritenuto opportuno intervenire per mettere in guarda i genitori e fornire delleper un utilizzo sano di questi strumenti.