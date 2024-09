Caso Chiara Petrolini | Il Fidanzato Samuel Rompe Il Silenzio!

Leggi tutta la notizia su uominiedonnenews

(Di venerdì 27 settembre 2024)di, parla per la prima volta. Dubbi sulla versione ufficiale:ha agito davvero da sola? Ildiil: “Sono frastornato, non so più chi è” Per la prima volta da quando è scoppiato ildel duplice omicidio di Vignale di Traversetolo (Parma),, ildi, ha deciso di parlare., 21enne studentessa universitaria, è accusata di aver ucciso e poi seppellito nel giardino di casa i suoi due figli neonati., anche lui 21enne, è sconvolto e incredulo. Non riesce ancora a credere a quello che è successo e ammette di non riconoscere più la ragazza che pensava di conoscere. “Sono frastornato, non ho ancora realizzato cosa sia successo. Non so più chi era”, confessa, rivelando il suo profondo smarrimento.