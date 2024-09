Calciomercato Milan retroscena Patrick Dorgu | era rossonero ma il Lecce cambiò i piani E ora vale una fortuna…

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di venerdì 27 settembre 2024): era a un passo dai rossoneri ma ildisse no sul finale e adesso vale una fortuna. La cifraè un grande, grandissimo rimpianto per il. Sì, perché è emerso un importanteper quanto riguarda il terzino di proprietà del, che era stato davvero a un passo dal vestire la maglia rossonera. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, infatti, durante la scorsa sessione di, Geoffrey Moncada aveva messo gli occhi sul terzino danese. C’era stata anche una vera e propria offerta da 10 milioni di euro fatta recapitare al direttore tecnico del club pugliese Pantaleo Corvino, che però, quando la trattativa sembrava già in una fase avanzata, disse di no e respinse l’offensiva.