BASKET SERIE B INTERREGIONALE Tarros al debutto con nuove regole | arriva la ’paletta rossa’ per l’espulsione

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 27 settembre 2024) La Federazione internazionale diha varato alcune modifiche al regolamento tecnico ed attrezzature della pallacanestro’, recepite dalla Federazione Italiana e a cui si dovranno attenere tutte le squadre. Modifiche valide dal 1° ottobre e che al PalaSprint potranno essere notate dalla gara interna del 6 ottobre quando laospiterà Castelfiorentino nel campionato di B. Le modifiche riguardano più aspetti strettamente tecnici, anche di interpretazione del gioco da parte degli arbitri. Tra le novità una riguarda le linee che delimitano il luogo della linea laterale da cui effettuare la rimessa in gioco del pallone, che saranno 4 e non più due per ogni linea laterale, mentre un’altra modifica riguarda l’attrezzatura in dotazione al tavolo degli ufficiali di campo.