Ballando con le stelle chi potrebbe essere il vincitore | i numeri parlano chiaro

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di venerdì 27 settembre 2024) News Tv. Domani, sabato 28 settembre 2024, alle ore 20:35 su Rai 1, prenderà il via una nuova edizione dicon le, lo storico talent show condotto da Milly Carlucci. L’amato programma consiste non solo in una gara di ballo, ma raccoglie anche sport, insegnamento, musica: insomma è un vero e proprio show con grafiche, costumi e montaggi sempre nuovi, che da anni fanno appassionare il pubblico. Sono 13 i concorrenti vip che si sfideranno sul palco di Rai 1. Chi tra questi ha più probabilità di diventare ildicon le2024? Ecco le previsioni.