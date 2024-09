Ascolti tv del 26 settembre Kostas non si fa intimorire dal Grande Fratello

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di venerdì 27 settembre 2024) L’appuntamento del giovedì sera su Canale 5 è sempre per ilma deve vedersela con la fiction di Rai 1,, che sta avendo unsuccesso di. Alfonso Signorini si è giocato la carta della star di Hollywood, alsu Canale 5 è arrivata Katherine Kelly Lang, Brooke Logan di Beautiful. E poi c’è stata la crisi di Enzo Paolo Turchi che ha mostrato molte fragilità legate soprattutto alladifferenza di età con sua figlia Maria che ha 10 anni. Essere un papà di 75 lo rende vulnerabile rispetto all’età che avanza. Su Rai 1 è andata in onda la terza puntata della fiction con Stefano Fresi,, che si trova invischiato in una storia complicata. Su Rai 3 Chiambretti ha ospitato a Donne sull’orlo di una crisi di nervi Emma Bonino, Paola Ferrari e Vittorio Feltri, con il “filosofo” Edoardo Camurri e il disturbatore in divisa Gene Gnocchi.