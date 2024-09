Voti a scuola la riforma è legge | bocciatura con il cinque in condotta E alle elementari tornano i giudizi

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 26 settembre 2024) Roma, 26 settembre 2024 – Lacon il 5 in, il voto numerico per il comportamento e le multe per le aggressioni al personale scolastico. La Camera ha approvato in via definitiva il ddl Valditara sul voto incon 154a favore, 97 contrari e 7 astenuti. Laprevede il voto numerico inscuole medie, mentre solorimarrà ilo sintetico nella valutazione periodica a partire dal 2024/2025. Ma soprattutto, chi non raggiunge il 6 insiamedie chesuperiori viene automaticamente bocciato. Esuperiori la sola sufficienza inequivarrà a un debito formativo: si dovrà sostenere un elaborato di educazione civica a settembre, altrimenti non si verrà ammessi all’anno successivo.