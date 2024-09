Una casa per i ragazzi di Cuore21

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 26 settembre 2024) Unaper ie le ragazze di. A donarla è stato il Comune che ha messo mano a un proprio appartamento in via Brunate, nella zona di San Lorenzo, spendendo 110mila euro necessari alla ristrutturazione dell’alloggio, di cui 88mila da finanziamento regionale. L’appartamento sarà utilizzato come spazio abitativo per allenare i giovani diall’autonomia. L’obiettivo è quello di potenziare le competenze personali, sociali e abitative degli utenti, preparando le persone con disabilità ad affrontare in modo autonomo la vita in Gruppi appartamento o in altre soluzioni quali ad esempio il co-housing. Saranno proposti percorsi che prevedono attività diurne e sperimentazioni di periodi di pernottamento in piccoli gruppi, supervisionati da educatori qualificati.