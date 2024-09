Tutti i numeri di Inps sempre più hub di welfare al servizio della comunità

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di giovedì 26 settembre 2024) “L’obiettivo per i prossimi anni è rendere l’Istitutopiù vicino ai cittadini, con servizi personalizzati, grazie anche all’impiego delle tecnologie Ict, nonché all’implementazione dell’Intelligenza Artificiale. Lo Stato sociale necessita di un cambio di passo e di prospettiva: il futuro si costruisce affrontando le problematiche e le domande del presente, che sono evidentemente cambiate. La risposta alle nuove esigenze e ai nuovi bisogni può venire dalgenerativo”, ha affermato il presidente dell’, Gabriele Fava, nella sua relazione alla presentazione del XXIII Rapporto Annuale dell’Istituto NazionalePrevidenza Sociale () alla presenza del Capo dello Stato, Sergio Mattarella, per la prima volta in visita alla sededirezione generale dell’Istituto in via Ciro il Grande e delle più alte cariche dello Stato.