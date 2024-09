Turbo Adamo Shpendi che classe

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 26 settembre 2024) Klinsmann 6,5. Un dribbling rischioso e poi perfetto due volte su Angori, compreso il tocco per la traversa. Piacentini 6. Salva su Abildguaard, a volte non impeccabile anche perché Angori è bravo e insidioso. Non gli concede granchè, se la cava con mestiere. Prestia 7. È tornato il ministro della difesa. Impeccabile di testa, di piede, di fisico e di cattiveria quando c’è da svegliare un compagno disattento. Pieraccini 6,5. Mezzo punto di stima, per il resto tanta solidità e coraggio, si becca un’ammonizione per cui saluta la compagnia all’intervallo, dopo che l’arbitro lo perdona su un altro fallo su Arena (dal 46’ Mangraviti 6,5. In una ripresa da gladiatori non molla e giganteggia con Prestia là dietro. Anche se Arena lo mette in crisi un paio di volte).7. Il solito trottolino a tutto campo, prezioso anche in fase difensiva.