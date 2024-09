Tarte Tatin alle Mele Caramellate e Rosmarino | una ricetta alternativa ed innovativa

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di giovedì 26 settembre 2024): L’Intrigante Storia e ladella Torta Rovesciata più Famosa Laè un classico della pasticceria francese, una torta dorigini affascinanti che ha conquistato gli amanti dei dolci in tutto il mondo. Caratterizzata dalla sua tecnica rovesciata, laè una torta diin burro e zucchero, coperte da uno strato di pasta brisée o sfoglia, che viene cotta a testa in giù e poi capovolta per essere servita. Ma cosa rende questa torta così speciale, e come è nata? Come spesso accade con i grandi classici della cucina, la nascita dellaè legata a una leggenda. Si racconta che la torta sia stata creata accidentalmente dsorelle Stéphanie e Caroline, proprietarie di un hotel-ristorante nella cittadina di Lamotte-Beuvron, nella Francia centrale, alla fine del XIX secolo.