Romagna Trail per 110 coraggiosi | Una bellissima esperienza

(Di giovedì 26 settembre 2024) Un gruppo di sportivi romagnoli, con in testa Filippo Morigi, Ulisse Ricci e Nicoletta Moscato, ha organizzato una manifestazione interessante, il, un evento non competitivo, in bikepacking, quindi con le borse al seguito, nelle quali ogni ciclista ripone quanto necessario per mangiare, dormire e cambiarsi. In questa iniziativa ogni ciclista è libero di dormire come vuole e dove vuole, l’unico obbligo è quello ovviamente di seguire la traccia fornita dall’organizzazione. Il percorso è stato studiato per mesi, cercando l’equilibrio fra distanza da percorrere, difficoltà e natura. Ne è venuto fuori un anello nel cuore della, che attraversa la bassa collina per poi approdare nel Parco delle Foreste Casentinesi.