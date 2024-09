Ritrovato il formaggio più antico del mondo | Spalmato su testa e collo di alcune mummie cinesi

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 26 settembre 2024) Immaginate di srotolare le bende di una mummia vecchia di 3.000 anni e di scoprire, spalmata su quel che resta della pelle, una sostanza bianca e misteriosa. Non è l’inizio di un film horror, ma la realtà di un’incredibile scoperta archeologica che ci porta indietro nel tempo, fino all’Età del Bronzo. Per la prima volta infatti, gli scienziati hanno estratto e analizzato il Dna delpiùdelsudirisalenti a oltre 3 mila anni fa. “Questo è il campione dipiùmai scoperto al”, ha commentato con entusiasmo la paleontologa Qiaomei Fu, sottolineando la rarità di un simile ritrovamento. Il, infatti, è un alimento estremamente deperibile, e la sua conservazione per millenni rappresenta un’opportunità unica per studiare la dieta e la cultura delle antiche civiltà.