Residenti e commercianti fra rabbia e paura

(Di giovedì 26 settembre 2024) Un altro omicidio, l’ennesimo grave fatto di sangue nel giro di pochi mesi, è avvenuto la scorsa notte in piazza XX settembre. La vittima è un ivoriano di 26 anni senza fissa dimora. Intorno a una macchina bianca macchiata di rosso si sono concentrate, nella mattinata di ieri, le indagini dei carabinieri che in quel momento erano ancora in cerca dell’aggressore (poi individuato). Nella zona, intanto, aumentano lae lo sconforto dei negozianti e deidella Galleria 2 Agosto. Dopo il buio arriva il giorno e la mattina sembra che inizi una giornata come tante. Chi passeggia in Galleria non parla o non sa dell’accaduto. I negozi sono animati dal passaggio di pendolari, giovani studenti e lavoratori, e tutto sembra essere tornato come prima. "Va sempre così", dicono alcuni.