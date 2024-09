Quanti anni ha David Bangoole? Il giallo che scuote il calcio mondiale | Guarda

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 26 settembre 2024) Quando si parla di, L'anagrafe in Africa spesso non è proprio affidabilissima. E in molti casi c'è il sospetto di vere e proprie truffe, con documenti ritoccati per permettere di rendere più appetibili calciatori agli occhi dei club europei sottraendo loro qualche anno. L'ultimo sospetto, ma sarebbe forse meglio dire scandalo, viene dall'Uganda. Il giocatore nel mirino si chiama, centrocampista definito "tra i più talentuosi del Paese", annunciato come neo-acquisto dai Wakiso Giants, militanti in Premier League, la massima serie locale. La foto di, condivisa su Instagram, ha però lasciato perplessi molti: dati ufficiali alla mano,dichiara di avere 26ma a essere generosi ne dimostra (almeno) dieci in più.