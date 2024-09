Qual era il profumo preferito di Audrey Hepburn?

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di giovedì 26 settembre 2024) Ildisi chiamava L’Interdit ed era stato creato nel 1957, all’inizio appositamente per lei, dallo stilista Hubert de Givenchy. Tuttavia, quando il sarto si accorse delle sue potenzialità, decise di metterlo in vendita per lanciare il suo marchio anche nel mondo dei profumi. Nonostante la richiesta della diva che invece avrebbe voluto mantenere per sé, e quindi del tutto privata, l’essenza. Da qui il nome, che in italiano si può tradurre come “il divieto”.si fece convincere e posò anche per la campagna pubblicitaria. La prima in assoluto a poter contare su una diva di Hollywood come testimonial (Marilyn Monroe e le sue due gocce di Chanel n° 5 sarebbe arrivata dopo). Neanche a dirlo, il successo delfu immediato.