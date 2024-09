Psicodramma a sinistra compagni a pezzi | tutti contro tutti un clamoroso caso alla Camera

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 26 settembre 2024) Non solo la politica estera. Persino la cittadinanza finisce per dividere il cosiddetto campo largo. «Sensibilità diverse», minimizzano nel Pd. Mafine, il bilancio è questo: quattro testi diversi,e quattro bocciati. Ma più della bocciatura, a bruciare è il fatto di non essere riusciti a presentare un unico testo. E così, quella che doveva essere una giornata di battaglia parlamentare delle opposizioni su un tema particolarmente identitario, è stata un'altra dimostrazione delle visioni differenti presenti nel campo che vuole diventare un'alternativamaggioranza. Il primo documento era firmato da Pd, Avs e Più Europa. Presentato da Ouidad Bakkali, conteneva 5 punti salienti.