Polizze obbligatorie per le aziende | Il risarcimento immediato del 30% essenziale per non chiudere

(Di giovedì 26 settembre 2024) di Luca Ravaglia Il tema si sta spostando sempre più – e non da ora – dal campo politico a quello dei dati di fatto: in caso di devastanti calamità naturali, diventa (e diventerà) sempre più difficile aspettarsi pieni e rapidi risarcimenti da parte dello Stato a famiglie e imprese colpite. In questo ambito si colloca il decreto interministeriale che dal primo gennaio 2025, obbligherà tutte le imprese italiane a sottoscrivere una polizza assicurativa specificatamente dedicata alle calamità naturali. Tema verso il quale in effetti già da ora molti imprenditori si stanno orientando in autonomia. "Il dato di fatto è scritto sulle ricerche dei centri studi – commenta Ivan Lungarini, consulente in ambito aziendale all’interno agenzia assicurativa Lungarini a marchio Allianz –: il 70% delle imprese coinvolte in una grossa calamità, nell’arco dei successivi 5 anni è costretto a