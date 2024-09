Piccoli comuni senza risorse Costi per servizi sociali alle stelle Il sindaco scrive alla premier

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 26 settembre 2024) (Cremona) Iper l’assistenza ad alunni disabili stanno diventando insostenibili per i. Giuseppe Figoni, 72 anni,di Torlino Vimercati, esponente della lista civica “Progresso Torlinese“, come peraltro altri colleghi, lo va dicendo da tempo. Nella speranza di essere ascoltato ha deciso direGiorgia Meloni affinché lo Stato possa intervenire accollandosi, totalmente o parzialmente, queste spese. "Ho deciso direperché sono ildi un piccolo comune (469 abitanti) – esordisce Figoni – per perorare la causa dei nostri concittadini più fragili e più deboli. Mi riferisco agli alunni che hanno la necessità di fruire delo di assistenza per l’autonomia personale (il Saap) finalizzato a favorire l’inclusione scolastica e sociale degli alunni con disabilità".