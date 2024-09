Palazzo Donn’Anna e i suoi misteri dai Viceré a oggi | convegno per le Giornate europee del Patrimonio

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 26 settembre 2024) Il racconto dicome luogo d’incontro di persone in cammino, dalla prima metà del 1600 con la coppia vicereale Don Ramiro Felipe Nú?ez de Guzmán duca di Medina de las Torres e Donna Anna Carafa della Stadera, fino ai giorni nostri come topos prediletto da pittori, architetti, artisti e musicisti è il fulcro dell’appuntamento di sabato 28 settembre, ore 10, della Fondazione Ezio De Felice, in occasione delledel2024. Un’occasione preziosa per entrare nei meandri della storia di, uno dei simboli più affascinanti della città di Napoli, crocevia di persone, idee e arte nel corso dei secoli. Ilha assunto nel tempo lo spettacolare fascino di una rovina antica, diventando una vera e propria icona, incastonato sul litorale di Posillipo, amato dai napoletani anche per l’alone di leggende cui è storicamente legato.