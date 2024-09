Nuovo Scandalo Ferragnez | Spuntano Nuovi Tradimenti!

Leggi tutta la notizia su gossipnews.tv

(Di giovedì 26 settembre 2024) Fabrizio Corona svela dettagli scottanti su Fedez e Chiara Ferragni:, relazioni e shock emotivi. Ecco che cosa ha detto! Fabrizio Corona torna a far parlare di sé con nuove rivelazioni sulla vita privata di Fedez e Chiara Ferragni. In un’intervista per il podcast Gurulandia, l’ex re dei paparazzi ha svelato dettagli inediti su un presunto tradimento del rapper nei confronti della moglie. Secondo Corona, Fedez avrebbe tradito Chiara tra il 2018 e il 2019 con l’influencer Taylor Mega. Questo legame segreto sarebbe andato avanti anche dopo il crollo del loro matrimonio, e pare che Chiara ne sia venuta a conoscenza solo di recente. Taylor Mega, all’epoca coinvolta con Tony Effe, avrebbe confessato a Corona di aver mantenuto contatti con Fedez per anni.