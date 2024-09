Meteo | Weekend segnalato da instabilità residua e arrivo di freddo dal Nord

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di giovedì 26 settembre 2024) Roma - Una perturbazione in transito sull'Italia porterà a un abbassamento delle temperature e fenomeni instabili. Nel fine settimana, l'Italia si troverà a fronteggiare i residui di una perturbazione in uscita, con l’di un nuovo fronteprevisto a partire dal. L’intenso sistema atlantico, atteso tra giovedì e venerdì, giungerà attenuato al Sud nella giornata di sabato, portando condizioni variabili. La prima parte delsarà dunque caratterizzata dal transito della coda di questa perturbazione, mentre correnti più fredde provenienti dalEuropa raggiungeranno la zona-orientale dell’Italia, generando i primi rovesci su Alpi e Prealpi, e successivamente anche nelle pianure settentrionali. In particolare, per domenica, un piccolo minimo di bassa pressione si formerà nell’area balcanica, creandonelle regioni adriatiche.