LIVE PSG-Juventus 0-1 Champions League calcio femminile in DIRETTA | giallo a Gaetino Juve in pieno controllo

(Di giovedì 26 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30? Continua a non trovare profondità la squadra di casa. Chiusi fin qui tutti gli spazi e vanificate tutte le possibilità di verticalizzazione. 29? Parigine che sembrano sorprese più dalla prestazione fisica che da quella tecnica delle avversarie. 28? Grande condizione fisica per lentine. Stanno andando a tutta per mettere più pressione possibile in questo avvio di primo tempo. 26?per il fallo su Beccari, ancora a terra. 25? Numero di Gilbert che salta netta Krumbiegel, poi fermata. 24? Bel cross da sinistra di Bergamaschi, palla intercettata in area di rigore. 24? Girelli e Cantore in questo momento fondamentali a tenere la palla in zona offensiva. Entrambe grandi prestazioni fin qui. 23? Prova a venire fuori il PSG.