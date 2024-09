L’ho rapita e poi cosa ho fatto Maddie McCann svolta a 17 anni dalla scomparsa

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di giovedì 26 settembre 2024)nel giallo di, della bimba di quattroil 3 maggio 2007. Il Daily Mail ha diffuso i contenuti di un’udienzasi nelle scorse ore in Germania dove ci sono delle novità su Christian Brueckner, in carcere per tre stupri, e che potrebbe essere il responsabile del rapimento e della possibile successiva uccisione della bambina di 4, che all’epoca dei fatti si trovava coi suoi genitori a Praia da Luz, in Portogallo, in una località di villeggiatura dell’Algarve. Il corpo dinon è mai stato trovato e la suaè uno dei più grandi misteri. In queste ore, il Daily Mail, ha adesso scoperto altro, che potrebbe rappresentare unaal caso, e riguarda il presunto assassino della bimba.