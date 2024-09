La pace avanza a piccoli passi tra Sant’Anna e Monte Sole

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 26 settembre 2024)e turismo viaggiano insieme in un nuovo percorso dove la memoria degli eccidi si mescola al fascino dei paesaggi appenninici e alla tranquillità dei borghi. Il progetto prevede un cammino che va dadi Stazzema, due luoghi che sono diventati il simbolo della Resistenza al nazifascismo durante la seconda guerra mondiale e della conseguente lotta per la Liberazione. La volontà è quella di inaugurare l’itinerario nel corso del 2025, in occasione dell’80° anniversario della fine della conflitto, ma al momento siamo solo allo studio di fattibilità per cui bisogna allacciarsi gli scarponi tenendo presente che in Emilia Romagna il dialogo sarà forzatamente con un’altra giunta.