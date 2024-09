Joker | Folie à Deux | il regista rivela la reazione che Arthur avrebbe nei confronti di Batman

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di giovedì 26 settembre 2024): illacheneidista per debuttare nelle sale, continuando il viaggio diFleck/(Joaquin Phoenix). I film supresentano un legame unico con il più ampio mito DC, con ruoli di supporto per personaggi come Harvey Dent (Harry Lawtey), meglio conosciuto per il suo mantello fumettistico di Due Facce. Detto questo, il coinvolgimento diin persona è stato molto limitato, a parte una breve apparizione di un giovane Bruce Wayne (Dante Pereira-Olson) nel primo film. In una recente intervista con IGN, ildel franchise Todd Phillips ha peròto quale potrebbe essere ladiqualora si trovasse dinanzi ad unnella versione adulta e pronta a combattere il crimine che tutti noi conosciamo.