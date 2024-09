Johnny Depp presenta il suo film da regista ma i giornalisti abbandonano la conferenza stampa per protesta Ecco cosa è accaduto

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 26 settembre 2024) Modi, è questo il titolo dell’ultimodiretto da, un biopic incentrato sulla vita dell’artista italiano Amedeo Modigliani. La pellicola è stata proiettata in anteprima durante il Festival cinematografico di San Sebastian, in Spagna. Ma le ore che hanno preceduto la proiezione sarebbero state piuttosto concitate, in seguito alla decisione, presa da alcuni, di abbandonare il press junket (dedicato alle attività di) in segno di. Sarebbero stati 12, riporta Variety, iinvitati alladi promozione del. Alla, secondo quanto scrive il giornalista italiano Marco Consoli, sarebbero state offerte due tavole rotonde di 15 minuti, composte da sei reporter ciascuna, con, gli attori e i due protagonisti, Riccardo Scamarcio e Antonia Desalt.