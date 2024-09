Jannik Sinner torna in campo al torneo ATP di Pechino | sfida contro Nicolas Jarry

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di giovedì 26 settembre 2024)riinoggi, giovedì 26 settembre, nel primo turno delATP di. Il tennista azzurro, attualmente numero 1 del mondo, si presenta come campione in carica, dopo il suo recente trionfo agli US Open. Il 23enne altoatesino affronterà in diretta tv e streaming il cileno, 28 anni, attualmente numero 28 nel ranking ATP.in: Programma delle Partite e Orari Latrasarà la terza sulcentrale, con il programma che inizia alle 11:00 locali (le 5:00 in Italia), a seguire dopo i match femminili Osorio-Tomljanovic e maschili Zhou-Kotov. Si prevede cheentri inintorno alle 11:00 ora italiana. Altri italiani in gara oggi includono Lorenzo Sonego, che sfiderà Adrian Mannarino all’alba italiana, e Flavio Cobolli, che affronterà Alex Bublik nel pomeriggio (serata in Cina).