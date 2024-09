Incidenti sul lavoro in Umbria numeri tragici | già tredici vittime

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 26 settembre 2024) Perugia, 26 settembre 2024 – Le statistiche purtroppo andranno aggiornate con la vittima dell’altro ieri, ‘uccisa’ dal. Sono almenoi morti in questi primi 9 mesi dell’anno in: iufficiali di Inail è aggiornata al 31 luglio e spiega come fin qui ci siano stati cinque morti in meno: un bilancio parzialmente confortante quello che emerge dal quale però risulta che insono in aumento del denunce per infortuni. Il report rivela un calo dei ‘mortali’ del 31% rispetto al 2023: 16 l’anno scorso, contro gli 11 di quest’anno (sempre tanti, sia chiaro), di cui 9 in provincia di Perugia e due a Terni (uno a luglio). E proprio nelle provincia perugina vanno aggiunti il decesso dell’altro ieri a Spoleto e di un imprenditore agricolo il primo agosto.