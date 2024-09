In piazza contro il G7 e per rivendicare diritti | la mobilitazione

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 26 settembre 2024) Tempo di lettura: 7 minutiAl vertice del G7 si contrappone la base, associazioni e sindacati – dall’Arci alla Cgil – che propongono e manifestano per una visione di sicurezza, di società e di sviluppo diversa, alternativa, partecipata, che parte dal basso. Per tale ragione si sono costituite in “UNIT3 – Manifesto Social Forum Irpino”. Il 4 ottobre ad Avellino ci sarà il Corteoil G7. Lo slogan è #nessun?èillegale, ma c’è di più. IL DOCUMENTO: “Riteniamo che il G7 dei ministri dell’interno che si terrà a Mirabella Eclano, dal 2 al 4 ottobre, sia un’occasione importante per tutta l’Irpinia – e non solo – per continuare il percorso die riflessione profonda sui temi della sicurezza, dell’accoglienza, deiumani, della pace.