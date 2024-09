Giulia Stabile chi è il nuovo presunto fidanzato

Leggi tutta la notizia su velvetgossip

(Di giovedì 26 settembre 2024)ha finalmente deciso di andare avanti con la sua vita privata, così come con la sua carriera. La ballerina, infatti, da tempo ha archiviato la sua relazione con Sangiovanni, così come il cantante sembrerebbe già aver fatto, e adesso nella sua vita ci sarebbe un altro ragazzo. Sono ormai trascorsi quasi due anni dalla rottura trae Sangiovanni, che ha lasciato tutti dispiaciuti. Infatti, il loro amore inizialmente si è consolidato sotto le telecamere di Amici, quando entrambi erano concorrenti del talent. Ma adesso entrambi hanno voltato definitivamente pagina nella loro vita sentimentale.: chi è il, foto Screenshot – VelvetGossipSangiovanni esi sono conosciuti nella scuola di Amici. Lei concorrente per la sezione ballo e lui per quella di canto.