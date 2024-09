Francesco Mandelli | figa il Milan ma con Paulo Fonseca non ci siamo ancora…

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di giovedì 26 settembre 2024)torna al cinema con Taaac ricomincio da te dove interpreta un tycoon americano alla Gerry Cardinale nel: ma luinon l’avrebbe preso «il, Minchia il. Porco Digel il».non si riesce a trattenere. Torna indietro con il tempo, Poi fa un passo in avanti. A “Ricomincio da Taaac”, il secondo film de “Ilese Imbruttito”, al cinema. Nel film l’attore interpreta un Tycoon americano, «un Gerry Cardinale: inclusione, condivisione tutta una super cazzola insomma», dice con il suo grande sorriso. Non può essere altrimenti. L’onda lunga del derby prosegue ma «da un certo punto di vista dopo una partita del genere resto amareggiato perché certo è bellissimo vincere il derby ma quanti ne abbiamo buttati via prima di questo?». Ma grazie, non riesce ancora a dirlo.