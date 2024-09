Firenze torna Tutto Sposi alla Fortezza da Basso

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 26 settembre 2024), 26 settembre 2024 – La 31esima edizione di, l'evento wedding più atteso del centronord Italia, è pronta are dal 4 al 6 ottobre, come sempre, nella splendida cornice delladadi. L'evento sarà ospitato nel Padiglione Cavaniglia, con ingresso per i visitatori dPorta Faenza.2024 celebra oltre tre decenni di successi, confermandosi come una delle fiere dedicate al matrimonio più prestigiose in Italia. Un appuntamento imperdibile per le coppie che stanno organizzando il loro giorno speciale, con una vasta offerta di etori e professionisti del settore pronti a soddisfare ogni desiderio. Come da tradizione, anche questa edizione vedrà la presentazione in anteprima delle collezioni sposa 2025, che verranno svelate durante le sfilate di moda.