Erik e Lyle Menendez secondo la star della serie Netflix meritano un altro processo

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di giovedì 26 settembre 2024) Cooper Koch, protagonista, ha incontrato i fratelliin carcere e ritiene sarebbe giusto che abbiano un nuovo. Cooper Koch ha interpretatonellaprodotta da Ryan Murphy e l'attore ha ora sostenuto che i due fratelli meriterebbero un nuovo. In una nuova intervista rilasciata a Variety si svela infatti che le conversazioni avute prima del debutto degli episodi in streaming gli ha fatto vedere i fatti da un'altra prospettiva. L'incontro con i fratelliKoch ha svelato di aver parlato conal telefono: "Ho potuto avere con lui una conversazione realmente buona e gli ho detto che gli credo e ho fatto tutto quello che potevo come attore per sostenerlo e