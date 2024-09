Eduardo Xol di Extreme Makeover | Home Edition è morto a 58 anni

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di giovedì 26 settembre 2024)Xol, una presenza fissa del reality show della ABC “”, è. Aveva 58. Lo stilista e personaggio televisivo èvenerdì al Desert Regional Medical Center di Palm Springs, secondo il medico legale dello sceriffo della contea di Riverside , 10 giorni dopo essere stato aggredito in una residenza di Palm Springs. Secondo la polizia di Palm Springs, gli agenti sono intervenuti alle 5:41 del mattino del 10 settembre in seguito alla chiamata di un uomo che chiedeva aiuto ma non era in grado di fornire dettagli specifici. “Una volta arrivati ??sulla scena, gli agenti hanno sentito una voce maschile all’interno della residenza, apparentemente in difficoltà. Dopo essere entrati, gli agenti hanno scoperto un uomo che soffriva di gravi ferite, coerenti con un’aggressione”, ha detto la polizia .