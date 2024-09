‘Dock Skills Contest’ conto alla rovescia tra hip hop e freestyle

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 26 settembre 2024) Una due giorni con esibizioni di skateboarding, ballo hip hop e. Tutto pronto per la terza edizione di. Una manifestazione sportivo-culturale di skateboarding e arti urban in programma per la giornata di domani e per sabato 28 settembre nell’area della Nuova Darsena di Ferrara. L’iniziativa è stata presentata ieri mattina nella residenza municipale. All’appuntamento sono intervenuti il vicesindaco Alessandro Balboni, l’assessore allo sport del Comune Francesco Carità, la presidente della asd Ferrara Hockey e organizzatrice Cristina Marabese, il collaboratore e istruttore di Skate per asd Ferrara Hockey Tito Consiglieri.