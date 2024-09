Dagli incentivi a restare al lavoro alle minime a 600 euro Pensioni che cosa cambia dal 2025 Anticipazioni Affari

Leggi tutta la notizia su affaritaliani

(Di giovedì 26 settembre 2024) Il governo è alper scrivere la Legge di Bilancio per il prossimo anno. Il punto chiave e più importante della manovra sarà la riduzione delle tasse con il taglio dell'Irpef fino a 60.000 di reddito annuo e una riduzione dell'aliquota dal 35 al 33%. Sul fronte delle, invece, non dovrebbero esserci terremoti o particolarimenti, come ha anche spiegato il sottosegretario alClaudio Durigon adtaliani.it. Certamente dal primo gennaioci sarà la riconferma di Quota 103 ovvero la possibilità di andare in pensione con 41 anni di contributi e 62 anni di età anagrafica. Segui sutaliani.it