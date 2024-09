Cosa fanno oggi i veri Lyle ed Erik Menendez protagonisti della serie Netflix Monsters

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di giovedì 26 settembre 2024) La storia diedè il nuovo capolavorodi genere true crime e la storia dei fratelli, accusati di avere ucciso i loro genitori, è pronta a sconvolgere e, allo stesso tempo, incollare tutti allo schermo. Ma che fine hanno fatto,, iedche, nella, sono interpretati da Cooper Koch e Nicholas Alexander Chavez? Che fine hanno fattoed? I fratelliedsono stati condannati nel 1996 per l’omicidio dei loro genitori José e Mary Louise “Kitty”e stanno scontando attualmente l’ergastolo nella Richard J. Donovan Correctional Facilitynella contea meridionale di San Diego, in California. La condanna definitiva arrivò nel 1996 dopo il secondo processo necessario in quanto nel primo entrambe le giurie assegnate a ciascun fratello si arenarono.