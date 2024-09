Centrodestra all’attacco | Città sempre più violenta E il Comune non fa niente

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 26 settembre 2024) "L’omicidio avvenuto in Piazza XX settembre è l’ennesima tragedia annunciata a causa dell’inerzia e del disinteresse della giunta Lepore. È ora che i Comitati sull’ordine pubblico, che Lepore tanto evoca e convoca, non siano solo luoghi di accondiscendenza verso il sindaco, ma siano risolutivi". Fratelli d’Italia, con il suo gruppo consiliare comunale, ha attaccato ancora una volta frontalmente il sindaco, ‘reo’ secondo FdI di non intervenire sui problemi della sicurezza in. "Negli orari notturni la piazza non viene presidiata. Basterebbe impiegare la Polizia Locale negli orari diurni così da sgravare le Forze dell’Ordine, che ringraziamo per il costante lavoro". Sulla stessa lunghezza d’onda la Lega. "Mi chiedo se qualcuno ora, finalmente, anche se in ritardo, capirà che è necessario mettere in campo misure serie.