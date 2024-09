ATP Tokyo 2024 Arnaldi subito eliminato Paul travolge l’azzurro in due set

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 26 settembre 2024) Il sorteggio era stato decisamente sfavorevole per Matteoe purtroppo il cammino del tennista ligure nell’ATP 500 disi è già interrotto all’esordio contro l’americano Tommy. La testa di serie numero cinque del torneo giapponese si è imposta nettamente con il punteggio di 6-3 6-2 in un’ora e otto minuti. All’Italia resta così in tabellone il solo Matteo Berrettini, visto che in contemporanea al ko diè arrivato anche quello di Mattia Bellucci con il britannico Jack Draper. Un match dominato dallo statunitense, che ha ottenuto moltissimo dal servizio, visto che ha vinto il 71% dei punti quando ha servito la prima e addirittura l’88% con la seconda.non ha concesso palle break, chiudendo la sfida con 17 vincenti contro i 5 del