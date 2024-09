Atp Pechino Sinner vince in rimonta Jarry e fa una dedica alla zia

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 26 settembre 2024) Roma, 26 set. (askanews) –nte nell’Atp diper Jannik. L’azzurro inizia la difesa del titolo battendo in tre set il cileno Nicolas: 4-6, 6-3, 6-1 lo score in 2 ore di gioco. Una partita difficile, ma in crescendo pergioca un ottimo primo set, ma poi non riesce a mantenere ritmo e intensità nei parziali successivi. Jannik ha trovato gli accorgimenti giusti in risposta, mettendo un primo tassello nel cammino a. L’azzurro affronterà al 2° turno o Roman Safiullin o Stan Wawrinka. Dopo il punto decisivo,(che stava tornando a rete per salutare), si è battuto la mano sul cuore, ha alzato gli occhi e mandato un bacio verso il cielo. Unache non è passata inosservatazia recentemente scomparsa cui avevato anche la vittoria agli Us Open.