Aspettando Napoli-Palermo con Foschi e Imparato

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di giovedì 26 settembre 2024) A Radio Kiss Kiss, nel corso della trasmissione ‘Radio Goal’, è intervenuto anche Rino. Di seguito le dichiarazioni dell’ex direttore sportivo del. “Conte non molla niente, nemmeno la Coppa Italia. La partenza delè stata particolare ed ha bisogno di far sempre meglio per arrivare ai livelli a cui ambisce. Mollare stasera non esiste, ilha bisogno di riproporsi forrte anche in Coppa Italia e ci sono le condizioni affinchè giochi una grande partita”.son due squadre diverse e la squadra partenopea ha una forza maggiore. Ilè una buona squadra ed ha i suoi motivi per far bene, ma credo sarà dura per i rosanero. Sirigu? Lo portai io tanti anni fa ae lo presi a parametro zero. Giocatore che dà certe garanzie e darà una grande mano al