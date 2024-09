Amici anticipazioni prima puntata famosa cantante torna in studio | chi sono i primi allievi

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di giovedì 26 settembre 2024) E’ iniziata la nuova stagione dicon la registrazione del 26 Settembre 2024,in onda su Canale 5 il 29 Settembre 2024. I telespettatori attendevano leda tempo, visto che l’inizio del talent è stato rinviato più volte. L’appuntamento come raccogliamo tra le succoseTV non solo vedono Raimondo Todaro confermarsi tra gli assenti alla cattedra dei professori. Ma si registrano anche iingressi nella celebre scuola, di cui le promozioni di due influencer al centro di una discussione social, in aggiunta a due particolare ospitate tra cui quella di Angelina Mango.24 registrazione 26 Settembre 2024: leSale l’attesa generale dell’occhio pubblico per il via alla nuova edizione didi Maria De Filippi evoluto in24, che ha ufficialmente inizio con un primo appuntamento domenicale.