Alcaraz la polemica è contro Sinner? Nel circuito Atp troppe partite molti giocatori sono d’accordo con me

(Di giovedì 26 settembre 2024) Un calendario fitto, fin troppo per Carlos. Tanteraggruppate in pochi mesi, senza mai avere una tregua. “Il programma è piuttosto lungo. Ma noipossiamo ancora scegliere cosa giocare e cosa no. Il programma ci ucciderà“. Continuano le critiche del numero 3 al mondoilAtp; pochi giorni fa si era detto “non motivato e senza alcuna voglia” a causa della quantità die tornei ravvicinati. Ora, afferma che “con il suo pensiero: “Ho visto e ho sentitolamentarsi del programma, anche del calendario”. Risposta a? “Sto parlando per me, il programma è stato così serrato dalla prima settimana di gennaio fino all’ultima di novembre. Dobbiamo parlarne tra di noi e dobbiamo fare qualcosa al riguardo“.